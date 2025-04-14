Производители мебели добиваются заградительных пошлин

14 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) в конце марта обратилась в Минпромторг, предложив ввести заградительныена импортнуюиз недружественных стран, рассказали "Коммерсанту" в организации.

Поставки импортной мебели в России сокращались под давлением санкций и логистических ограничений. В 2021 году объем ее продаж достигал 184 млрд руб., по итогам 2023 года сократился на 30,4%, до 128 млрд руб., говорят в АМДПР. Тогда продукция из недружественных стран составила 22% (28 млрд руб.) от этого объема.

За прошлый год объем реализации мебели из недружественных стран, в том числе из Италии и Германии, превысил 30 млрд руб., сказал президент АМДПР Александр Шестаков. По его словам пошлина на импортную мебель, включая страны Евросоюза, небольшая - 9-12%.

Шестаков считает, что восстановить поставки иностранным компаниям позволили отсутствие прямых санкций и сохраненные логистические цепочки. Он не исключает, что к концу 2025 года продажи мебели из недружественных стран вырастут до 40 млрд руб. Это, по мнению АМДПР, может привести к снижению внутреннего производства. Его объем в 2024 году составил 75,8 млн штук в натуральном выражении и 522 млрд руб. в денежном. Год к году значения выросли на 12,6% и 17,3% соответственно. В прогноз на 2025 год мебельщики закладывают замедление развития рынка. В денежном выражении его оборот может прибавить лишь 6%, до 553 млрд руб.