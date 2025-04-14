Власти перевернули схему создания собственных технологий

14 апреля. FINMARKET.RU - Властиперевернули схему создания собственных технологий: после не очень успешного их поиска "снизу", в компаниях, ведомства намерены регламентировать процесс "сверху" — проведением единой технологической политики О том как Белый дом реорганизует технологический прогресс в РФ. Как пишет "Коммерсант". По данным газеты,, большинство документов для этого готовы или находятся в стадии доработки.

В частности, Минэкономики опубликовало большую часть подзаконных нормативных актов для реализации закона "О технологической политике", который призван запустить "суверенный" технический прогресс в условиях растущей изоляции РФ от глобальной экономики. Согласно им, ответственность за появление новых технологий в условиях растущей изоляции страны от глобальной экономики разделена между Минэкономики как координатором, Минобрнауки как научным и Минпромторгом как практическим исполнителем.

На уровне правительства контроль унаследовал сменивший Андрея Белоусова на посту первого вице-премьера Денис Мантуров.

Основными проблемами сферы остаются отсутствие длинных денег и четкого распределения между государством и бизнесом рисков, включая возможность нового открытия рынка РФ миру в будущем. К эффективности господдержки есть вопросы и у экспертов: по данным опубликованного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на минувшей неделе мониторинга господдержки инноваций, ею воспользовались лишь 9,3% опрошенных предприятий. Помощь при этом сконцентрирована среди крупных компаний (охвачены 65% таких предприятий против 40% среди МСП).