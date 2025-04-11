Как оценят эффективность финансирования проектов техносуверенитета

11 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает дать институтам развития право на риск при финансировании проектов технологического суверенитета за счет бюджетных средств.эффективности высокорисковых инвестиций будет производиться по всему портфелю проектов и позволит учитывать не только фактические, но и предполагаемые результаты, пишет "Коммерсант"

Риски предлагается разделить на четыре группы: низкий (допустим без необходимости принятия дополнительных мер), средний (допустим при наличии плана по управлению рисками), высокий (допустим при наличии плана по снижению рисков) и критический (недопустимый). Положительное решение о финансировании или о продолжении финансирования проекта стоимостью более 5 млрд руб. при высоком уровне риска (а также независимо от суммы при критическом уровне риска) возможно лишь при наличии заключения межведомственной рабочей группы. В 2023 году аналогичными правами Белый дом наделил ВЭБ для поддержки венчурных проектов.

Оценка риска предусмотрена на всех этапах проектов.