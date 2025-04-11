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11 апреля 2025 года 10:05

Как оценят эффективность финансирования проектов техносуверенитета

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Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает дать институтам развития право на риск при финансировании проектов технологического суверенитета за счет бюджетных средств. Оценка эффективности высокорисковых инвестиций будет производиться по всему портфелю проектов и позволит учитывать не только фактические, но и предполагаемые результаты, пишет "Коммерсант".

Риски предлагается разделить на четыре группы: низкий (допустим без необходимости принятия дополнительных мер), средний (допустим при наличии плана по управлению рисками), высокий (допустим при наличии плана по снижению рисков) и критический (недопустимый). Положительное решение о финансировании или о продолжении финансирования проекта стоимостью более 5 млрд руб. при высоком уровне риска (а также независимо от суммы при критическом уровне риска) возможно лишь при наличии заключения межведомственной рабочей группы. В 2023 году аналогичными правами Белый дом наделил ВЭБ для поддержки венчурных проектов.

Оценка риска предусмотрена на всех этапах проектов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  техносуверенитет,  оценка

 
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