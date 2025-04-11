Рынок M&A адаптировался к новым экономическим реалиям

11 апреля. FINMARKET.RU - Российскийслияний и поглощений (M&A) окончательно отошел от быстрых сделок по выходу иностранных инвесторов, ознаменовав адаптацию бизнеса к новым экономическим реалиям. Юристы, сопровождавшие сделки в 2022-2024 годах, поделились с "Коммерсантом" наблюдениями, как за это время изменились условия договоров. Среди ключевых трендов - выбор негосударственных учреждений для разрешения споров, преимущественное применение российского права, более гибкие механизмы ценообразования, позволяющие учитывать фактические показатели на момент закрытия сделки.

По подсчетам ALUMNI, в их практике в 2024 году количество сделок с использованием completion accounts и locked box "было на 25% больше, чем совокупно за 2022 и 2023 годы". Партнер Kept Денис Суровцев объясняет снижение доли сделок с фиксированной ценой "уменьшением количества выходов иностранных компаний и постепенным повышением профессионализма участников рынка". Еще одна группа изменений в условиях сделок касается расчетов между сторонами и механизмов компенсации ущерба.

Со стабилизацией российского рынка M&A стали меняться и подходы к ценообразованию. На смену фиксированной цене договора приходят более гибкие механизмы, позволяющие учитывать фактические показатели на момент закрытия сделки. По подсчетам ALUMNI, в их практике в 2024 году количество сделок с использованием completion accounts и locked box «было на 25% больше, чем совокупно за 2022 и 2023 годы».