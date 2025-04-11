В РФ снижается зарплатное неравенство

По итогам 2024 годав России выросло и вернулось к уровню трехлетней давности. По данным Росстата, коэффициент Джини, который показывает степень неравномерности распределения доходов населения, в прошлом году вырос до 0,408. Это на 0,003 пункта выше, чем в 2023 году (0,405), и практически соответствует показателю 2021 года (0,409). Также за год увеличился коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10% населения с самым высоким и 10% населения с самым низким уровнем дохода: теперь они различаются в 15,1 (в 2023 г. - в 14,8 раза). Оба показателя примерно соответствуют уровню "досанкционного" 2021 года, пишет "Российская газета"

А вот зарплатное неравенство, в отличие от неравенства в доходах, в России снижается. "Россию было принято считать страной с высоким уровнем неравенства заработных плат, однако это было справедливо для рубежа 1990-2000-х годов, - говорит доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Лукьянова. - Сейчас же Россию можно уверенно отнести к странам с умеренным уровнем неравенства. При этом, в отличие от развитых стран, где наблюдается тенденция роста разрыва между богатыми и бедными, в России неравенство продолжает сокращаться".

Сокращение неравенства по зарплатам констатирует и Росстат. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам.

Снижение неравенства в зарплатах несколько нивелируется неравенством во владении финансовыми активами. Согласно анализу, проведенному экспертами Высшей школы экономики совместно с Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка, в руках 3% самого обеспеченного населения России находится 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.