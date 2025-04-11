Энергокомпании пожаловались на выездные налоговые проверки

11 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) выносит решения о проведении выездных налоговых проверок (ВНП) в отношении крупных компаний, перешедших на систему налогового мониторинга (НМ). Хотя по законодательству налогоплательщики, подключившиеся к системе информобмена, освобождены от таких мероприятий. О том, что компании столкнулись с такой практикой налоговиков, говорится в письме директора Совета производителей энергии Дмитрия Вологжанина руководителюДаниилу Егорову, пишут "Ведомости"

инициируются "в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг", пишет Вологжанин. Такое право ФНС закреплено в п. 5.1 ст. 89 Налогового кодекса (НК). При этом такие мероприятия предполагают и ревизию деятельности самих участников налогового мониторинга. Совет опасается, что ВНП фактически направлены на "получение возможности доначисления налогов по периодам, закрытым для проверки в рамках налогового мониторинга", так как их массово инициирует и проводит Центральный аппарат ФНС. Вологжанин также отмечает, что ВНП в отношении отдельных компаний будут охватывать весь срок их участия в НМ "не по спорному эпизоду, а по всем налогам и сборам".

Налоговый мониторинг действительно заменяет традиционные выездные и камеральные налоговые проверки на онлайн-взаимодействие, напомнил представитель ФНС. Одним из оснований для проведения выездной проверки может стать представление налогоплательщиком уточненных налоговых деклараций, сообщил в ответ на запрос "Ведомостей" представитель ФНС. При этом такие контрольные мероприятия в отношении участников мониторинга являются исключительной мерой реагирования, указал собеседник.