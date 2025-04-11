.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мантуров: научное исследование "дальнего Космоса" и атомная космическая энергетика - приоритет развития отрасли
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на создание модульных гостиниц в 2025–2027 годах
11 апреля 2025 года 08:24
Энергокомпании пожаловались на выездные налоговые проверки
|0
Стоян Васев/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) выносит решения о проведении выездных налоговых проверок (ВНП) в отношении крупных компаний, перешедших на систему налогового мониторинга (НМ). Хотя по законодательству налогоплательщики, подключившиеся к системе информобмена, освобождены от таких мероприятий. О том, что компании столкнулись с такой практикой налоговиков, говорится в письме директора Совета производителей энергии Дмитрия Вологжанина руководителю ФНС Даниилу Егорову, пишут "Ведомости". Проверки инициируются "в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг", пишет Вологжанин. Такое право ФНС закреплено в п. 5.1 ст. 89 Налогового кодекса (НК). При этом такие мероприятия предполагают и ревизию деятельности самих участников налогового мониторинга. Совет опасается, что ВНП фактически направлены на "получение возможности доначисления налогов по периодам, закрытым для проверки в рамках налогового мониторинга", так как их массово инициирует и проводит Центральный аппарат ФНС. Вологжанин также отмечает, что ВНП в отношении отдельных компаний будут охватывать весь срок их участия в НМ "не по спорному эпизоду, а по всем налогам и сборам". Налоговый мониторинг действительно заменяет традиционные выездные и камеральные налоговые проверки на онлайн-взаимодействие, напомнил представитель ФНС. Одним из оснований для проведения выездной проверки может стать представление налогоплательщиком уточненных налоговых деклараций, сообщил в ответ на запрос "Ведомостей" представитель ФНС. При этом такие контрольные мероприятия в отношении участников мониторинга являются исключительной мерой реагирования, указал собеседник.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, ФНС, энергокомпании, проверки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.