Инвесторы покупают офисы на сдачу

10 апреля. FINMARKET.RU - Инвесторы стали чаще приобретать площади в бизнес-центрах ради арендного дохода, пишет "Коммерсант" . По итогам 1-го квартала доля инвестиций в офисную недвижимость для получения арендного дохода в целом повыросла на 28 п. п. по сравнению с концом 2024 г., до 44%, говорится в исследовании компании Nikoliers. Это может указывать на разворот текущего тренда, когда сделки на офисном рынке заключаются в основном с конечными пользователями из числа крупных компаний.

Чаще всего инвесторы рассматривают покупку небольших офисных зданий, которые можно приобрести без привлечения банковского финансирования, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Как подсчитали в консалтинговой компании Ricci, объемы ввода офисов в Москве за 2025 год возрастут вдвое год к году, до 1,2 млн кв. м. Согласн прогнозу Ricci, объемы нового офисного строительства к концу года могут снизиться на 30% год к году. Это связано с тем, что многие девелоперы увеличивают сроки ввода своих проектов, поясняет Ксения Харкевич из Invest7. В результате, добавляет эксперт, количество офисных сделок с конечными пользователями может замедлиться по итогам 2025 года.