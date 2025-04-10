Граждане почти не пользуются всеми своими банковскими картами

10 апреля. FINMARKET.RU -почти не пользуются всеми своими банковскими картами: 53%, или более 227 млн дебетовых карт, на рынке задействуются меньше 5 раз в месяц, говорится в исследовании Frank Debit Cards & Daily Banking. Такиеформально считаются активными, но по своей сути такими не являются, рассказала старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко на презентации. По данным Банка России, на 1 января 2025 г. у граждан было 430 млн действующих дебетовых платежных карт, не считая электронные кошельки, пищут "Ведомости"

В рамках исследования аналитики Frank RG изучили продуктовую линейку 22 банков, на которые приходится 92,5% рынка дебетовых карт, совершили более 40 тайных покупок, опросили более 7000 держателей карт, более 1000 активных пользователей онлайн-банков и 15 экспертов рынка.

Условно активных карт, то есть тех, по которым прошла хотя бы одна транзакция в месяц, - 330 млн штук, подсчитали во Frank RG. Например, это могут быть клиенты, которые переводят деньги из зарплатного банка в тот, которым они реально пользуются, продолжила Стогниенко.

По-настоящему активных карт, по которым проводится от 5 до 30 транзакций в месяц, только 150 млн.

И только по 70 млн из 430 млн карт совершается более 30 транзакций в месяц, что делает таких клиентов для банков ключевыми. Это те, кто заходят в мобильное приложение, совершают операции по карте и какие-то другие операции каждый день, говорит Стогниенко.

В прошлом году среднее число карт на одного клиента достигло 3,5 шт. (+0,5 по сравнению с 2023 г.), а число активных карт составило 2,2 на человека (+0,2), говорится в презентации Frank RG.

Но более половины клиентов (66%), как показало исследование, не хотят снижать количество карт в кошельке.