Регионам Арктической зоны спишут долги по бюджетным кредитам

10 апреля. FINMARKET.RU - Лимит списания долгов по бюджетным кредитам регионам Арктической зоны составляет 81,35 млрд руб. Такие данные привела на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при верхней палате парламента директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. По ее словам, получены заявки наот всех субъектов, входящих в Арктическую зону, пишут "Ведомости"

В частности, Архангельской области положено списание 24,6 млрд руб., Ненецкому автономному округу (НАО) - 310 млн руб., Карелии - 12,3 млрд руб., Мурманской области - 7,8 млрд руб., Чукотскому автономному округу - 4,8 млрд руб., Якутии - 4,3 млрд руб. Минстрой, по словам Синичич, одобрил направление высвобожденных средств в результате списания задолженности Якутии на строительство мостового перехода через Лену в Якутске по заявке региональных властей.

В соответствии с утвержденными правительством правилами основным направлением высвобождаемых в результате списания долгов средств является реализация инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, прежде всего проектов, направленных на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, говорит директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. "Поэтому ожидать, что за счет процедуры списания бюджетных кредитов будут реализованы какие-то масштабные инфраструктурные проекты, значимые для всей страны, не нужно. Речь идет, во-первых, о повышении финансовой самостоятельности региональных бюджетов, а во-вторых, о решении текущих проектов инвестиционно-инфраструктурного характера на региональном и муниципальном уровнях", - сказал он "Ведомостям".