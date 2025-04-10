В какие валюты можно вкладывать деньги ФНБ

10 апреля. FINMARKET.RU - Вмогут начать пополнятьновыми валютами. Минфин разместил на портале госзакупок контракт на выполнение информационно-аналитических работ, которые касаются управления государственными финансовыми активами. Уже определен победитель торгов - им оказался Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Сумма контракта составила 7,9 млн рублей. Срок его выполнения - до 31 декабря 2025 г. включительно, пишут "Известия"

Как следует из контракта, среди прочего Минфин заказал анализ состояния экономик государств, в валютах которых можно разместить средства суверенных фондов РФ (основной из них - Фонд национального благосостояния, ФНБ). Минфин России на ежегодной основе проводит исследования рынка, они не связаны с изменением валютной структуры ФНБ, такие изменения не планируются, сказали там "Известиям".

Средства ФНБ хранятся в основном в юанях: 164 млрд юаней, или около 1,9 трлн рублей. В рублях держится относительно небольшая часть - 1,6 млрд. Остальное лежит в виде золота на счетах ЦБ, а также в акциях крупных компаний (например, "Сбера", РЖД, "Аэрофлота").

Раньше средства "кубышки" также хранились в западных валютах, однако еще в июле 2021 года оттуда исключили доллары. А в декабре 2022 г. Минфин исключил евро, иены и фунты стерлингов из состава валют фонда. В новой структуре ведомство планировало до 60% размещать в юанях.

Но хранить деньги в фактически единственной иностранной валюте опасно, надо диверсифицировать вложения, отметил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Только за последнюю неделю валюта КНР подешевела на 1% на фоне торговых войн.

Как говорит основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, опыт предыдущих лет научил всех, что не стоит сосредотачиваться на одной валюте для безопасности всей экономики. Держать сбережения только в юанях может быть невыгодно и даже опасно также с точки зрения обесценивания ФНБ, добавил он.

В сегодняшних условиях наиболее привлекательным для размещения средств ФНБ, кроме юаня, представляется дирхам, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Высшей школы управления Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Курс этойпривязан к доллару. Это означает, что независимо от колебаний на мировых валютных рынках стоимость дирхама остается постоянной по отношению к "американцу".

Тараповский согласен, что дирхам - самая подходящая валюта для инвестиций в ФНБ. У него стабильный курс, привязанный к доллару, а экономика ОАЭ достаточно устойчивая, страна не участвует ни в военных, ни в торговых конфликтах. Валюты других крупных государств выглядят менее привлекательно: например, индийская рупия - не свободно конвертируема, а турецкая лира слишком быстро и неконтролируемо ослабевает.