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09 апреля 2025 года 10:29
Покупка жилья: условия использования маткапитала
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URA.RU/ТАСС
9 апреля. FINMARKET.RU - Потратить маткапитал на покупку жилья можно при соблюдении ряда условий, напомнили в Минтруде. Об этом пишет "Российская газета". Так, в счет первоначального взноса по ипотеке или на погашение жилищного кредита средства маткапитала можно направить сразу после рождения ребенка, а на покупку жилья без ипотеки - только при достижении ребенком трехлетнего возраста. С этого года при покупке жилого дома с использованием средств маткапитала необходимо предоставить в Соцфонд заключение комиссии о пригодности жилья к проживанию. Купить дом, не подходящий для проживания, нельзя. В квартире или доме, купленном за средства маткапитала, родители обязаны выделить доли себе и детям. Средства маткапитала перечисляет Соцфонд напрямую продавцу или в банк в течение 5 рабочих дней после принятия решения по заявлению. Передумать тратить средства маткапитала можно, но до того, как они будут перечислены. Для этого в Соцфонд необходимо подать заявление об аннулировании предыдущего заявления. В Минтруде обратили внимание, что маткапитал можно направить на покупку квартиры в новостройке и вторичном рынке, готового дома, а также на его строительство. В этом году размер маткапитала составляет 690,3 тысячи рублей на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. При появлении второго ребенка сумма увеличивается на 221,9 тысячи рублей до 912,2 тысячи рублей.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, маткапитал, жилье, покупка, условия
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