Банкам готовят рекомендации о правилах раскрытия информации о вкладах

9 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ совместно с ФАС готовит для банков первые письменныепо информированию клиентов об условиях вкладов, рассказал "Известиям" глава службы по защите прав потребителя Банка России Михаил Мамута. По его словам, регулятор уже донес до участников рынка новые требования, но теперь их планируется направить в виде письма.

"Перед заключением договора до клиента не всегда полностью и честно доводится информация о доходностях по вкладу. Не всегда ему понятно, что получение доходности связано с массой дополнительных условий. Действительно, такая проблема есть - мы видим по жалобам", - отметил Мамута.

Он пояснил: расчет итоговой доходности должен быть честным и соответствовать тому, что написано в договоре. Помимо того, все дополнительные условия получения процентов должны доводиться до клиента там же, где он узнает информацию о них. В частности, как уточнил Мамута, правила ЦБ и ФАС определят принципы отображения информации о депозитах в рекламе и других каналах коммуникации с потребителем (например, на сайтах или в рассылках).

В ФАС подтвердили, что служба совместно с ЦБ продолжает разработку совместных рекомендаций для банков по информированию граждан об условиях вкладов. Тот факт, что изменения назрели, понимают и сами участники финрынка.

"Банковское сообщество продолжает обсуждение с ЦБ и ФАС. Кредитные организации заинтересованы в добросовестном информировании клиентов об условиях депозитов", - сообщил вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко.