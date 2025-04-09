РЖД активизируют противодействие перекупщикам билетов

9 апреля. FINMARKET.RU - Накануне сезона летних отпусков Российские железные дороги (РЖД) активизировали противодействие перекупщикам билетов на сайте и в мобильном приложении. Теперь пользователей будут блокировать за подключение к одной учетной записи нескольких устройств и массовые возвраты билетов, пишет "Российская газета"

ЗамглавыИван Колесников сообщил, что компания совместно с "Лабораторией Касперского" запускает сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки билетов для последующей перепродажи или осуществления посреднических услуг. "Для этого проанализировали покупки и поведенческие модели подозрительных "пассажиров", которые бронируют явно избыточное количество мест", - рассказал он во время конференции PRO//Движение.Туризм.

По результатам анализа покупок 2024 года в РЖД заблокировали почти 2 тыс. явных нарушителей требований оферты. В ней указано, что учетная запись пользователя подлежит блокировке без возможности восстановления при оформлении электронных билетов в пяти случаях. При использовании роботизированных запросов, при отсутствии агентских или субагентских договоров при оформлении билетов юрлицами через личный кабинет и при отсутствии договорных отношений на реализацию электронных билетов с перевозчиком. Кроме того, блокируют аккаунты при многократных бронированиях без последующей оплаты и многократных оформлениях мест на поезда дальнего следования без цели осуществления поездки.

В РЖД сообщили, что уже блокируют боты, с помощью которых осуществляются попытки скупать. Кроме того, запущен сервис для пассажиров "Лист ожидания", который позволяет отслеживать места на уже "распроданный" поезд, если вдруг кто-то сдаст билет. Это, по мнению компании, не позволяет перекупщикам сдавать билеты под конкретного покупателя, так как в очереди уже есть другие пассажиры. "С момента запуска сервиса в июне 2024 года пассажиры оформили уже более 470 тыс. билетов, что составляет примерно четверть от общего количества поданных заявок", - сообщили "Российской газете" в РЖД.