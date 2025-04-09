Аудиторы чаще фиксируют нарушения в бухучете клиентов

9 апреля. FINMARKET.RU - По итогам аудита отчетности российских компаний за 2024 год заметно, в отдельных случаях на 7–15%, выросло число заключений с оговорками. Таким образомобращают внимание инвесторов на существенное нарушение ведения бухучета проверяемых организаций, пишет "Коммерсант"

По словам экспертов, росту их числа в первую очередь способствовало ужесточение проверок участников аудиторского рынка со стороны СРО и казначейства РФ. Внимание к деятельности аудиторов растет, говорит гендиректор аналитической компании "Эксперт Бизнес-решения" Павел Митрофанов. Также на показатель влияли изменения в реальном секторе. Причина аудиторских заключений с оговорками заключается в том, что "в ряде случаев как вследствие санкционных рисков, так и из-за неопределенности бизнес-среды, а в ряде случаев из-за позиции акционеров и менеджмента компании минимизируют раскрытие информации", считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Для инвесторов оговорка и ее содержание - это прожектор, который светит на проблемную зону компании",- говорит Митрофанов. Если оговорки заключаются в невозможности подтвердить размер активов или корректность начисления резервов, они непосредственно влияют на достоверность финансовой отчетности, и "инвесторы могут относиться с настороженностью как к самой отчетности, так и к инвестиционной привлекательности компании", поясняет Суверов