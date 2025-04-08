Могут ли объединиться рынки ШОС и БРИКС

8 апреля. FINMARKET.RU - Со временеммогли бы слиться воедино, пишут "Известия". Эти организации имеют схожие цели и задачи, нацеленные на способствование процветанию и благополучию народов стран-участниц.

"В этой связи в перспективе не исключена возможность объединения рынков ШОС и БРИКС, но это — решение компетентных органов соответствующих стран. В настоящее время на повестке дня ШОС не стоит вопрос обсуждения общих тарифов и иных экономических преференций для стран двух объединений. Опять же решение — за руководством наших государств", — сообщили "Известиям" в секретариате ШОС.

Оба объединения охватывают весьма широкую географию, несмотря на то что ряд стран-членов совпадают. В ШОС входят Белоруссия, Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Еще две страны имеют статус наблюдателей — Монголия и де-юре Афганистан. После прихода к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН) участие страны в заседаниях ШОС фактически заморожено. Кроме того, у ШОС есть 14 партнеров по диалогу.

В БРИКС на правах полноценных членов состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия. В связи с этимрынков означало бы большие возможности для развития торговли между странами. Тем не менее есть существенные препятствия для этого.

"ШОС и БРИКС — изначально очень разные структуры. Если БРИКС — форум, объединяющий страны со всего мира едиными взглядами на будущее мировой экономики, то ШОС — организация, в основном занимающаяся вопросами безопасности", — говорит директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.

Первым этапом для начала взаимодействия между БРИКС и ШОС может стать разработка плана сотрудничества и обмена информацией, а также опытом в сфере экологии, считает проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова.

"Это может быть адаптация и смягчение последствий изменения климата, реализация совместных проектов по сохранению биологического разнообразия, управление отходами и экологическая защита, содействие привлечению инвестиций и финансированию проектов и программ в области охраны окружающей среды, внедрение новых экологически чистых технологий", — сказала Виктория Панова.

В области зеленого финансирования объединения могли быть разработать механизмы по предоставлению налоговых льгот, стимулированию выпуска зеленых облигаций, мер по повышению кредитного рейтинга эмитентов. Со стороны ШОС взяться за это могли бы Деловой совет и Межбанковское объединение организации, а со стороны БРИКС — в том числе зеленые фонды, инфоплатформы по зеленому финансированию для бизнеса и НПО, резюмировала Виктория Панова.