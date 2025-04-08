Все жилые дома в РФ пересчитают и внесут в единую базу

8 апреля. FINMARKET.RU - Все жилыев России пересчитают и внесут в единую базу, где будут указаны их технические характеристики и состояние. Такие поправки к принятому в 2017 году в первом чтении законопроекту одобрил кабмин. Сейчас информация о жилищном фонде находится в разных базах, поэтому точное число объектов недвижимости неизвестно. Предлагается внести их в общую базу, где будет указано техническое состояние, в том числе и аварийность. В Госдуме сообщили, что отсутствие данных о состоянии многоквартирного дома ограничивает планирование развития и формирование программ по ремонту, пишут "Известия".

Как указал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, изменения позволят фактически начать восстановление госучета жилищного фонда.

"Сейчас такойне осуществляется, и это очень большая проблема, — подчеркнул он. — У нас есть регионы, где система бюро технической инвентаризации работает. Это Татарстан, Московская область, например. Но и в тех регионах, где техучет сохранился, он функционирует не в том объеме, что раньше".

Отсутствие данных о состоянии многоквартирного дома, по его словам, означает, что нет возможности планировать развитие, формировать качественные программы по ремонту, у управляющих организаций нет возможности обратиться к достоверным техническим документам, чтобы хорошо и правильно обслуживать жилые дома.

"Мы как минимум считаем необходимым дать регионам право восстанавливать техучет на своих территориях, — подчеркнул парламентарий. — Планируем в мае вернуться к предметному рассмотрению этого вопроса в Госдуме".

Застройщику многоквартирного дома или малоэтажного жилого комплекса, как указал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, вменяется обязанность по размещению электронного паспорта МКД или электронного паспорта жилого дома в ГИС ЖКХ.

"Предусмотренный поправками срок вступления законопроекта в силу — с 1 сентября 2025 года", — отметил эксперт.

В поправках также указано, что в электронную базу занесут сведения о техническом состоянии многоквартирных домов по результатам их обследования для более эффективного проведения капитального ремонта, добавил эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.