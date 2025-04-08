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08 апреля 2025 года 08:43
Регионы смогут передать Соцфонду функции по начислению региональных соцвыплат
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Донат Сорокин/ТАСС
8 апреля. FINMARKET.RU - Социальный фонд продолжает аккумулировать на своей инфраструктуре функции начисления социальных выплат, пишет "Коммерсантъ". Как следует из поправок к Бюджетному кодексу, предложенных Минтрудом, в ближайшее время субъекты смогут передать ему начисление региональных социальных выплат, если они не планируют развивать собственные IT-системы в этой сфере. В перспективе это позволит консолидированному бюджету сэкономить на администрировании выплат за счет их централизации, хотя точно оценить эффект из-за региональных различий сложно. Сейчас часть социальных выплат находится в ведении федерального правительства, а часть — регионального. В общей сложности, как пишет “Ъ”, в РФ существует свыше 300 различных мер соцподдержки граждан и 60 млн их получателей. С 2018 года Минтруд начал собирать их в общую базу в рамках Единой цифровой платформы, создание которой было предусмотрено Концепцией цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Она же предполагала, что к этому году 80% социальных услуг можно будет получить в электронном виде, что сократит срок ожидания в два раза, а пакет необходимых документов — в большинстве случаев — до одного заявления. Теперь Минтруд предлагает дать регионам возможность перевести на Социальный фонд оставшиеся региональные меры поддержки.
Опубликовано Финмаркет
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