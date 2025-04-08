Контроль над получателями бюджетных средств расширят

8 апреля. FINMARKET.RU - Подход к контролю за получателями бюджетных средств по предложению Минфина изменится, следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс, пишут "Ведомости". Согласно законопроекту, на который ссылается издание, мониторинг будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц – производителей товаров, работ и услуг. Документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщил "Ведомостям"» источник, близкий к комиссии.

Сейчас мониторинг при открытии лицевых счетов и осуществлении операций с бюджетными средствами распространяется только на участников казначейского сопровождения – прямых получателей средств по госконтрактам, договорам о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций.

Казначейство будет проверять получателей всех госсредств по правилам, которые уже предусмотрены Бюджетным кодексом, – это в том числе сведения о причастности к террористическим организациям, признании банкротом, нахождении в реестре дисквалифицированных лиц. К этому списку предлагается добавить проверку на наличие лица в реестре иностранных агентов. Тогда казначейство может отказать в открытии лицевого счета и запретить осуществлять операции с таким лицом.

В то же время законопроект устанавливает исключения для проведения казначейского мониторинга. Это, например, выплаты физлицам по оплате труда (зарплата, денежное довольствие), а также соцпособий и иных выплат населению, возврат излишне уплаченных платежей в

В случае принятия закона для получателей средств федерального бюджета нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 г., бюджетов субъектов РФ – с 1 июля 2027 г., внебюджетных фондов – с 1 июля 2028 г.

Еще одно предлагаемое изменение касается контроля за госзакупками. Согласно законопроекту, госзаказчики и получатели бюджетных средств должны будут включать условия о казначейском сопровождении в контракт, следует из проекта поправок.

Основная цель казначейского мониторинга – не допустить получение бюджетного финансирования лицами, имеющими различные нарушения или относящимися к нежелательным, запрещенным категориям, поясняет эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев. До текущего момента он применялся ограниченно – только в отношении отдельных категорий платежей, таких как субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и расчеты по гособоронзаказу.

Законопроект принципиально меняет этот подход, вводя всеобъемлющую систему контроля, распространяя его в отношении всех участников системы – как прямых (госорганы, федеральные бюджетные учреждения, получатели средств из бюджета и участники сопровождения, которым в казначействе открыты счета), так и косвенных (например, получатели средств из регион