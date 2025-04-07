Платежные агенты консолидируются вокруг банков

7 апреля. FINMARKET.RU - Рынок платежных агентов, которые помогают российскому бизнесу проводить международные расчеты, консолидируется вокруг банков, рассказал "Ведомостям" собеседник в одном из них.

Бизнес, в первую очередь малый и средний, часто опасается работать с независимыми агентами, потому что не может самостоятельно проверить их благонадежность, знает собеседник в банке по своей практике. Этим воспользовались, которые стали формировать собственные схемы расчетов через агентов и предлагать их клиентам, говорит он. Бизнес больше доверяет банкам, потому что может проверить их кредитный рейтинг и капитал и всегда понимает: у банка точно есть деньги, чтобы компенсировать возможные убытки, продолжает источник.

Неопределенность на рынке платежей нарастает, констатирует собеседник в банке, в большей степени это касается малого и среднего бизнеса, тогда как у крупного бизнеса больше возможностей. Одной из самых "животрепещущих" тенденций рынка является усиление контроля в дружественных странах за платежами, связанными с Россией, знает на своем опыте источник в крупной логистической компании. Сейчас рынок международных расчетов перестало лихорадить, как год назад, но градус неопределенности не снизился, считает гендиректор международной транспортно-логистической компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина, скорее это новое окно возможностей, которое может в любой момент захлопнуться. Но даже если SWIFT включат завтра, то, по оценке руководителя направления внешнеэкономической деятельности банка для бизнеса "Бланк" Анастасии Сорокиной, понадобится еще порядка 10-15 месяцев, чтобы восстановить систему корреспондентских счетов и привычную скорость оплат.