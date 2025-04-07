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07 апреля 2025 года 09:45
Госзаказчики будут закупать электронику по полной предоплате
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Владимир Смирнов/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - Правительство планирует обязать ведомства и госкомпании закупать электронику по полной предоплате, данную инициативу поручили проработать Минфину и Минпромторгу. Производители электроники считают, что авансирование заказов поможет им покрыть расходы на закупку компонентов и снизит издержки, связанные с высокой ключевой ставкой ЦБ. Однако сами заказчики считают, что полная предоплата не будет способствовать своевременной и качественной поставке техники от производителей, пишет "Коммерсант". По словам вице-президента, директора по закупкам "Ростелекома" Татьяны Карасевой, стопроцентная предоплата необязательна для отечественной электронной промышленности, поскольку в стоимость товара уже заложена маржа, не требующая предоплаты. "Кроме того, стопроцентный аванс не стимулирует предприятия к своевременной и качественной поставке", - добавила она. Однако полное авансирование необходимо и актуально в условиях высокой ключевой ставки ЦБ. По словам Карасевой, для дальнейшего развития отечественных производителей необходимо создать благоприятные условия финансового рынка, которые позволят предприятиям пользоваться доступными инструментами финансирования и снизят их зависимость от "жестких предоплатных схем".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, госзаказчики, электроника
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