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07 апреля 2025 года 08:34
Большинство российских запасов редкоземельных металлов находится в Арктике
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Гавриил Григоров/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - В российской добывающей отрасли постепенно смещаются акценты от поиска и добычи так называемых высоколиквидных полезных ископаемых в сторону стратегических дефицитных видов сырья. Об этом сообщил глава "Роснедр" Олег Казанов в ходе Международного арктического форума, который прошел в Мурманске в конце марта. Он также подчеркнул особую значимость создаваемых в Арктике новых центров добычи полезных ископаемых для экономики страны, пишет "Российская газета". Арктическая зона России играет ключевую роль в добыче редких и редкоземельных металлов нашей страны (РМ и РЗМ). На Арктику приходится 76% разведанных запасов и 100% добычи РЗМ, 95-100% добычи ниобия, тантала, циркония, галлия, и рубидия, а также две трети добываемого в России цезия. Помимо этого, на Арктических месторождениях разведаны, но пока не добываются значительные запасы рения, индия, лития и скандия. Запасов редких и редкоземельных металлов в России достаточно, чтобы обеспечить потребности отечественной экономики на долгосрочную перспективу. Однако стоит задача уйти от импортозависимости: нужно вовлекать месторождения в разработку, создавать новые, более экономически эффективные, и совершенствовать действующие технологии обогащения руды. В Совете Федерации предложили обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых для руд всех редких металлов на 15 лет. Статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин изучит соответствующую меру после получения финансово-экономического обоснования. Мерами поддержки отрасли могли бы стать также механизмы гарантированной доходности и субсидирование высокотехнологичных проектов.
Опубликовано Финмаркет
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