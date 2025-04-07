Большинство российских запасов редкоземельных металлов находится в Арктике

7 апреля. FINMARKET.RU - В российской добывающей отрасли постепенно смещаются акценты от поиска и добычи так называемых высоколиквидных полезных ископаемых в сторону стратегических дефицитных видов сырья. Об этом сообщил глава "Роснедр" Олег Казанов в ходе Международного арктического форума, который прошел в Мурманске в конце марта. Он также подчеркнул особую значимость создаваемых в Арктике новых центров добычи полезных ископаемых для экономики страны, пишет "Российская газета"

Арктическая зона России играет ключевую роль в добыче редких и редкоземельных металлов нашей страны (РМ и РЗМ). На Арктику приходится 76% разведанных запасов и 100% добычи РЗМ, 95-100% добычи ниобия, тантала, циркония, галлия, и рубидия, а также две трети добываемого в России цезия. Помимо этого, на Арктических месторождениях разведаны, но пока не добываются значительные запасы рения, индия, лития и скандия.

Запасов редких и редкоземельных металлов в России достаточно, чтобы обеспечить потребности отечественной экономики на долгосрочную перспективу. Однако стоит задача уйти от импортозависимости: нужно вовлекать месторождения в разработку, создавать новые, более экономически эффективные, и совершенствовать действующие технологии обогащения руды.

В Совете Федерации предложили обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых для руд всех редких металлов на 15 лет. Статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин изучит соответствующую меру после получения финансово-экономического обоснования.

Мерами поддержки отрасли могли бы стать также механизмы гарантированной доходности и субсидирование высокотехнологичных проектов.