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07 апреля 2025 года 08:21
Молодым россиянам стало сложнее взять кредит
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
6 апреля. FINMARKET.RU - Уровень одобрения заявок на ссуды молодым людям до 25 лет за год упал до 14,6% в феврале 2025 года, сообщили "Известиям" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Там уточнили: за год показатель сократился сразу на 8 п.п. — это довольно существенное падение. Молодежь теперь сталкивается с отказами в кредитовании чаще представителей других возрастных групп — средний уровень по стране составляет 21,3%. В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) подсчитали, что средний уровень кредитного рейтинга у молодежи за 202 год снизился на 7% и достиг 650 пунктов — это более серьезное падение, чем у других возрастных групп. Как правило, чем он ниже, тем меньше вероятности у человека получить ссуду. В итоге, по данным ОКБ, объем выдач кредитов наличными молодым людям сократился более чем вчетверо за прошлый год — с 36,5 млрд рублей до 8 млрд. При этом для всех возрастных категорий этот показатель уменьшился лишь вдвое. При этом в предыдущие годы молодым людям ссуды как раз активно выдавали. Сейчас же молодым людям наименее охотно одобряют кредиты - но ужесточения видны по всем возрастным группам. Это связано с более строгим регулированием ЦБ по выдачам рискованных ссуд, а также с высокими ставками, из-за которых людям сложнее справляться с долговым бременем.
Опубликовано Финмаркет
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