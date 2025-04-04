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04 апреля 2025 года 10:35

Должникам запретят играть в казино и делать ставки

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Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
4 апреля. FINMARKET.RU - Госдума готовит ко второму чтению законопроект, запрещающий должникам, чьи дела дошли до судебных приставов, играть в казино или делать ставки в букмекерских конторах. Кто хочет поставить на зеро или сразиться в блэкджек, должен будет сначала расплатиться с долгами, пишет "Российская газета".

Будущий закон принимает окончательный вид на этапе второго чтения. И подготовленные правительством поправки к проекту приобретают особую важность. В частности, планируется дополнить законопроект нормой, дающей право организаторам азартных игр направлять запросы и получать сведения в Федеральной службе судебных приставов по специальными электронным каналам.

В кассах казино каждый раз, принимая деньги у человека, будут проверять его по базе судебных приставов.

В букмекерских конторах и тотализаторах должны будут не реже чем раз в сутки проверять своих клиентов, делающих ставки.

Проект предусматривает, что организаторы азартных игр будут связываться с судебными приставами посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

Таким образом, ни один гражданин, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, не сможет ни поставить на любимый футбольный клуб, ни сыграть в рулетку. Речь обо всех должниках: и неплательщиках по кредитам, и нарушителях ПДД, "забывших" оплатить штрафы, и алиментщиках, и т.п.

Отдельных запретных списков не будет. Сама база исполнительных производств и станет большим запретным списком для казино и букмекерских контор. Инициатива может быть рассмотрена в мае.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  должники,  казино,  запрет,  законопроект

 
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