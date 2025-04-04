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04 апреля 2025 года 09:48

Сотовые операторы смогут получить низкие частоты для стандарта 5G не раньше 2029 года

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Вова Жабриков/ТАСС
Вова Жабриков/ТАСС
4 апреля. FINMARKET.RU - Сотовые операторы смогут развернуть широкополосный доступ к сетям 5G на низких частотах 694-790 МГц лишь через 4-5 лет. Об этом "Ведомостям" сообщил гендиректор "НИЦ Телеком" (бывший НИИ "Радио", занимается стандартизацией связи на федеральном уровне) Олег Иванов.

Сейчас в частотном диапазоне 694-790 МГц работают телевещательные компании. О том, что эти частоты должны быть переданы операторам связи под развертывание сетей 5G, говорилось в плане работы Минцифры на 2025 г., опубликованном в январе.

Перевод действующих передатчиков эфирного цифрового телевещания (ЦТВ) из существующей полосы радиочастот в более низкий диапазон займет не менее трех лет, прогнозирует Иванов. Этот срок может понадобиться на разработку и согласование с ведомствами новых частотно-территориальных планов для передатчиков ЦТВ, пояснил он. Также нужно произвести передатчики в нужном объеме и оснастить ими ТВ-станции, а еще получить разрешения на использование радиоканалов, добавил топ-менеджер.

Минцифры работает над подбором частотного ресурса для перевода действующих передатчиков эфирного ЦТВ в полосу ниже 694 МГц, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. "Вопрос о возможных источниках финансирования работ по переносу <...> предварительно прорабатывается, но о конкретике говорить преждевременно - итоговая стоимость и параметры такого перевода могут быть определены после завершения подбора частот", - замечает собеседник.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  телеком-операторы,  частоты,  5G

 
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