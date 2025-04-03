НСПК классифицирует информацию о мошеннических инцидентах

3 апреля. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) начала собирать более детализированную информацию об инцидентах с использованием социнженерии. О том, что новый стандарт платежной системы "Мир" по работе с системой информирования о мошенничестве начал действовать, 2 апреля на форуме по противодействию кибермошенничеству "Антифродум-2025" заявили представители, пишет "Коммерсант"

По новым правилам банки должны разделить все инциденты с использованием социнженерии на три типа - при использовании банкоматов, POS-терминалов и Р2Р-переводов.

Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отмечает, что НСПК хочет не выпасть из мейнстрима по борьбе с мошенниками. "Только что приняли большой соответствующий законопроект, за ним последовало поручение президента по усилению ответственности банков и операторов мобильной связи по возмещению похищенных средств клиентов",- пояснил он. С практической точки зрения ценность этой новации НСПК, по его мнению, неочевидна, поскольку инциденты обычно носят комплексный характер - там и банкоматы, и переводы, и пополнение карт дропов. "Так что предложенная маркировка явно не только не поможет, но еще и запутает статистику инцидентов",- считает Прохоров.