Число квалифицированных трудовых мигрантов выросло в 1,5 раза

3 апреля. FINMARKET.RU - В России выросло число легальных трудовых мигрантов - в 2024 году людям из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим, а также лицам без гражданства выдали 138 тыс. разрешений на работу (+40% к аналогичному периоду 2023-го), заявили "Известиям" в пресс-службе МВД. Из этого числа 38 тыс. документов пришлось на высококвалифицированных иностранных граждан (+54% к 2023-му).

Разрешение на работу - один из трех основных способов (наравне с патентами и разрешениями на временное проживание) для иностранцев легализовать свойв России. Документ оформляет работодатель для людей из визовых стран, например, Китая, США, Германии, а также государств Африки. Чтобы трудоустроить такого иностранца, компания сначала должна получить разрешение на привлечение сотрудника, а только потом оформить документ.

По нему человек может трудиться только в указанном регионе (но может и ездить в командировки) и по определенной профессии. Разрешение на работу распространяется и на высококвалифицированных специалистов. В основном в Россию по таким документам приезжают врачи, инженеры, IT-специалисты, ученые, отметили эксперты.

Другой распространенный способ легализации в России - патент - нужно получать гражданам из безвизовых государств (например, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана). При этом работать человек может только в том регионе нашей страны, в котором ему выдали этот документ.

Его не нужно оформлять иностранцам с разрешением на временное проживание (РВП), видом на жительство (ВНЖ), гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия), Украины, а также людям из других государств с удостоверением беженца или переселенца.

Как заявили редакции в МВД, количество выданных патентов сократилось с 2,1 млн в 2023-м до 2 млн в 2024 году. Иностранцы, которые получили такой вид документов, чаще всего работают в такси, строительстве, торговле, ремонте и общепите, писали ранее "Известия".

При этом число оформлений РВП за год сократилось в полтора раза - до 49,6 тыс., сообщили в МВД. В то же время на 54% увеличились выдачи ВНЖ - до 38 тыс. за весь 2024-й.