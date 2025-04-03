Регионам предлагают субсидировать обеспечение автодорог сотовой связью

3 апреля. FINMARKET.RU - Министерство цифрового развития обсуждает с региональными властями возможность субсидировать технологическое присоединение операторов связи к электросетям. Это может помочь решить вопрос с обеспечением автотрасс сотовой связью и позволит операторам не переплачивать при подключении базовых станций (БС). Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Минцифры, не уточнив, о каких именно регионах идет речь. Покрытие этих затрат за счет субсидий из региональных бюджетов может способствовать развитию инфраструктуры связи, поддержал инициативу Минцифры представитель "Россетей".

Представитель Минцифры напомнил, что одним из условий продления для операторов связи разрешений на использование частот LTE с 2021 г. является покрытие сотовой связью автодорог. По данным ведомства, федеральные автотрассы М11 ("Нева") и М12 ("Восток") покрыты практически на 100%, по остальным дорогам собеседник точных данных не привел.

В конце октября 2024 г. директор департамента госрегулирования телекомрынка Минцифры Дмитрий Тур на форуме "Спектр" говорил о том, что только 15% локаций вдоль федеральных трасс в европейской части России и 5% на "северных территориях и в субъектах РФ, находящихся за Уралом", обеспечено необходимой инфраструктурой связи. Он объяснял эту ситуацию отсутствием точек подключения к электросетям на местах установки оборудования.

По оценкам директора по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора "Телеком биржа" Анастасии Биджеловой, стоимость подключения одной БС к энергосетям стоит от 300 000 до нескольких миллионов рублей. Но все зависит от места расположения, делает оговорку она. Расходы операторов определяются расстоянием до точки присоединения, объясняет независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Если сеть рядом, на расстоянии до 300 м, то затраты минимальны - от 50 000 до 500 000 руб. в зависимости от региона, говорит он.

Выступая в Совете Федерации в декабре 2024 г., министр цифрового развития Максут Шадаев пообещал сенаторам, что к 2030 г. 98% протяженности федеральных автодорог будут обеспечены сплошным покрытием мобильным интернетом LTE.