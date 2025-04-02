2 апреля. FINMARKET.RU - Укрепление рубля оживило рынок жилья:стремятся продать свои квартиры, чтобы купить валюту по выгодному курсу. Однако возвращаться в Россию для проведения сделки они не желают и часто предлагают провести сделку по доверенности, пишет "Российская газета"

По данным агентств недвижимости, около 7-10% предложений в крупных городах- это объекты, владельцы которых находятся за границей, говорит инвестиционный советник, эксперт по управлению капиталом Юлия Кузнецова. По ее словам, после укрепления рубля активность продавцов-релокантов выросла на 15-18%. Многие хотят зафиксировать курс.

Проводить сделки россиянам, живущим за границей, не запрещено, и это не требует дополнительных согласований, отмечает адвокат, старший партнёр МКА "ЮрСити" Виталий Шакин. Требования перечня недружественных стран или правил выдачи разрешений на сделки с иностранцами (в том числе по использованию спецсчета типа "С") на таких лиц не распространяются. Проблема в том, что многие релоканты предлагают провести сделку заочно - по доверенности.

Доверенность может быть выдана нотариусом или консульством в стране пребывания релоканта. Как отмечают эксперты, консульские доверенности проверить проще, так как существует единая база данных с нотариусами, а вот подлинность документа, оформленного у иностранного нотариуса, проверить практически невозможно.

"Покупка квартиры по доверенности - всегда повышенные риски, поскольку наличие доверенности - это формальное соблюдение закона, и может случиться так, что в реальности продавец никаких полномочий не передавал или отозвал ранее выданную доверенность, - рассказал "Российской газете" директор домена "Жилье и имущество" страховой компании "Ингосстрах" Василий Кургузов. - Если продавец сам оспаривает сделку, скорее всего, доверенность является поддельной. Но также нельзя исключить множество других вариантов: оспаривают родственники или третьи лица, продавец недееспособен или не осознавал значения своих действий при выдаче доверенности, в том числе в силу преклонного возраста. Или выдал ее под угрозой, или он не согласен с условиями сделки, но несогласие не противоречит выданным в доверенности полномочиям. Может быть, что продавец скончался до оформления сделки", - перечислил возможные "сюрпризы" эксперт.

В таких случаях добросовестного покупателя может не спасти даже такая услуга, как страхование титула, предупреждает эксперт. "В титульном страховании имеет существенное значение поведение страхователя (покупателя). Если будет установлено, например, что страхователь участвовал в цепочке притворных сделок или знал о каких-то обстоятельствах сделки, то получить страховое возмещение не удастся", - пояснил Кургузов.

Насторожить покупателя должны и другие моменты, в частности невозвратный аванс. А цена продажи значительно ниже рыночной (например, на 20%) может вызвать вопросы у суда о добросовестности сделки. Могут возникнуть вопросы и по оплате.

Эксперты советуют требовать полную юридическую проверку всех документов до внесения аванса, не соглашаться на оплату третьим лицам (а только напрямую владельцу квартиры), проверять доверенность через нотариальный реестр и не поддаватьсяна срочность и "скидку".