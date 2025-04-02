Просчитались в оценке спроса на грузовики

2 апреля. FINMARKET.RU - Бурный рост импорта китайских грузовиков в Россию привел к затовариванию складов по аналогии с легковыми автомобилями, пишет "Коммерсантъ". Автопроизводители из КНР и импортеры просчитались в оценке спроса: после рекордных продаж за последние два года рынок пошел на спад, а ситуацию усугубила высокая ключевая ставка ЦБ.

По мнению гендиректора "Автостата" Сергея Целикова, продажи в сегменте год к году могут сократиться на 30-35%.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков считает, что в лучшем случае падение составит 15-20%. При этом, по мнению эксперта, оживление спроса не исключено в четвертом квартале при смягчении ДКП. Больших скидок на грузовики - как это произошло в легковом сегменте на фоне затоваривания - вряд ли предвидится, отметил Кадаков: скорее, речь будет идти о более выгодных условиях по лизингу. По итогам двух месяцев нынешнего года в России реализовано 8,8 тыс. крупнотоннажных грузовиков, что на 41% меньше, чем годом ранее, по данным "Автостата".