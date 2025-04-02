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02 апреля 2025 года 09:38
Бизнесу розничных брокеров грозит снижение доходов
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Дмитрий Серебряков/ТАСС
2 апреля. FINMARKET.RU - Розничные брокеры готовятся к снижению доходов от маржинальных операций. Негативно на бизнесе розничных брокеров отразятся заработавшие 1 апреля ограничения операций инвесторов на срочном рынке. Для них клиенты с начальным и стандартным уровнем риска давали значительную часть доходов, и именно таким клиентам ограничили операции с использованием кредитного плеча. С 1 апреля на российских биржах вступили в силу новые правила маржинального кредитования при торговле производными финансовыми инструментами (ПФИ). В частности, вводится ряд категорий инвесторов - клиент с повышенным уровнем риска (КПУР), клиент со стандартным уровнем риска (КСУР), клиент с начальным уровнем риска (КНУР) и клиент с особым уровнем риска (КОУР, только для юрлиц). Уровень риска зависит от объема денежных средств и срока нахождения их на счетах клиента, а также активности клиентов, пишет "Коммерсант". Согласно указанию ЦБ, для категорий КНУР и КСУР брокеры должны применять повышенные ставки риска по торгуемым инструментам, что снижает размер доступного кредитного плеча. Таким образом, предлагается защитить широкий круг инвесторов при использовании высокорисковых инструментов. Ужесточение правил торговли с плечом окажет сдерживающий эффект на рост оборотов срочного рынка.
Опубликовано Финмаркет
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