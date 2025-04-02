Бизнесу розничных брокеров грозит снижение доходов

2 апреля. FINMARKET.RU - Розничные брокеры готовятся к снижению доходов от маржинальных операций. Негативно на бизнесе розничных брокеров отразятся заработавшие 1 апреля ограничения операций инвесторов на срочном рынке. Для них клиенты с начальным и стандартным уровнем риска давали значительную часть доходов, и именно таким клиентам ограничили операции с использованием кредитного плеча.

С 1 апреля на российских биржах вступили в силу новые правила маржинального кредитования при торговле производными финансовыми инструментами (ПФИ). В частности, вводится ряд категорий инвесторов - клиент с повышенным уровнем риска (КПУР), клиент со стандартным уровнем риска (КСУР), клиент с начальным уровнем риска (КНУР) и клиент с особым уровнем риска (КОУР, только для юрлиц). Уровень риска зависит от объема денежных средств и срока нахождения их на счетах клиента, а также активности клиентов, пишет "Коммерсант"

Согласно указанию ЦБ, для категорий КНУР и КСУР брокеры должны применять повышенные ставки риска по торгуемым инструментам, что снижает размер доступного кредитного плеча.

Таким образом, предлагается защитить широкий круг инвесторов при использовании высокорисковых инструментов.

Ужесточение правил торговли с плечом окажет сдерживающий эффект на рост оборотов срочного рынка.