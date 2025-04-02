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02 апреля 2025 года 08:54
В РФ выросло количество жалоб на задержку или невыплату зарплат
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Дмитрий Рогулин/TACC
2 апреля. FINMARKET.RU - В России, по данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструда), выросло количество жалоб на задержку или невыплату зарплат, пишут "Известия". Так, в прошлом году территориальные органы Роструда получили 18,4 тыс. обращений граждан, связанных с задолженностью по зарплате, - на 37,4% больше, чем годом ранее, сообщается в отчете ведомства. Общая задолженность по зарплатам на конец 2024 года составила 508 млн рублей. Среди основных причин в Роструде назвали приостановку платежей за отгруженную продукцию, перераспределение ресурсов на обслуживание займов и нехватку оборотных средств. Сложности фиксируют в строительстве, обрабатывающей промышленности, а также в производстве электроники и в сфере транспорта. По словам юристов, столкнуться с задержками зарплаты рискуют сотрудники любых компаний с "серой" зарплатой, выплачиваемой наличными. Также в зоне риска - те, кто оформлен по ГПХ, и самозанятые, когда исполнитель и заказчик не состоят в трудовых отношениях. Как следствие - нет защиты со стороны прокуратуры и трудовой инспекции, а также выше риск злоупотреблений со стороны работодателя. "Также уязвимы работники регионов с малым числом работодателей. Бизнес пользуется отсутствием альтернативных работодателей, эксплуатируя безвыходность работников на местах. В зоне риска всегда малый бизнес, неустойчивый по своей природе и чувствительный к падению экономики. Фонд оплаты труда малого бизнеса составляет существенную часть затрат, а нерегулярность их выплат - почти норма", - указывает директор практики организационного развития "КСК Групп" Михаил Меркулов. Отдельную зону риска, по его словам, образуют работники с большой долей переменной части ежемесячной зарплаты (премиальные).
Опубликовано Финмаркет
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