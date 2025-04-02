2 апреля. FINMARKET.RU - Власти пришли к консенсусу по системным изменениям в Трудовой кодекс (ТК), которые направлены на повышение гибкости рынка труда, пишут "Ведомости" . В частности, они предполагают возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, определяют порядок оплаты переработок, упрощают регламент увольнений.

Проект поправок в Трудовой кодекс, подготовленный Минэкономразвития и Минтрудом, обсуждался в феврале на совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина, сообщили "Ведомостям" два источника, знакомые с обсуждением. Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Согласно проекту поправок от 19 марта, продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена до 240 часов в год в случае, "если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением". В прежней версии такого уточнения не было - оно было добавлено по инициативе профсоюзов.

Власти также предлагают снять ограничение на работу сверх нормы в течение двух дней подряд, следует из законопроекта. То есть работодатели смогут привлекать сотрудников к сверхурочной работе в течение более длительного срока. В то же время переработки не смогут превышать 4 часов в день, как это установлено действующими правилами.

В законопроекте установлены случаи, когда продолжительность сверхурочной работы не может превышать 120 часов в год. Для пенсионеров, предпенсионеров и работников вредных производств класса 3.1 и 3.2 установлены отдельные условия. Привлекать их к переработкам сверх 120 часов в год можно будет только с письменного согласия и при наличии медицинского разрешения.

Законопроект также регламентирует порядок оплаты переработок. Для расчета должна использоваться действующая на предприятии система оплаты труда с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, говорится в законопроекте.

Конкретные размеры оплаты могут определяться коллективным договором или отраслевым соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором, говорится в законопроекте. По желанию работника повышенная оплата может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее отработанного сверхурочно времени.

Помимо повышения порога сверхурочной работы власти предлагают и другие. Например, расширить перечень оснований для расторжения трудового договора в случае грубого нарушения работником трудовых обязанностей - при совершении им хищений. Еще одно предлагаемое изменение - сократить сроки предупреждения работника об изменении существенных условий трудового договора с двух до одного месяца.