Строительство неэнергоэффективных зданий ограничат

1 апреля. FINMARKET.RU - В Минстрое обсуждается предложение ограничитьзданий с низким классом энергоэффективности в регионах с риском дефицита электроэнергии. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Музыченко на совещании в Совете Федерации.

Ранее Минстрой выпускал проект приказа, в котором с 2024 года запрещалось строительство многоквартирных домов (МКД) энергоэффективности ниже класса D (нормальный), а с 2026 года - C (повышенный), пишет "Российская газета" . Но проект принят не был. Причина проста: чем выше класс энергоэффективности здания, тем дороже его строительство, соответственно растет и цена квадратного метра. Проблема в том, что для жильцов домов низкого класса энергоэффективности плата за коммунальные услуги и электроэнергию оказывается выше, чем для владельцев квартир в МКД высокого класса. Расход тепла и электроэнергии в домах с низкой энергоэффективностью оказывается больше. Потери составляют от 25% (для категории E) до 50% (для F).

А в России есть еще жилыекатегории G. Причем, как отмечает заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, главная проблема в том, что среди уже возведенного в РФ жилья энергоэффективным признано только 3% всего фонда многоквартирных домов. Хотя доля энергоэффективных домов среди проектов на этапе строительства в РФ за три года выросла до 30%.

В пресс-службе Минстроя "РГ" пояснили, что для повышения энергоэффективности МКД собственники могут установить приборы учета и бережливо потреблять коммунальные ресурсы, внедрить автоматизированные системы управления энергопотреблением и учета ресурсов, например, системы погодного регулирования. Ряд энергоэффективных технологий можно внедрить в рамках проведения текущего ремонта дома: например, установить энергосберегающие лампочки или датчики движения для их включения-выключения. "Дополнительно следует рассмотреть мероприятия по снижению теплопотерь, такие как заделка щелей, установка доводчиков на двери и утепление трубопроводов", - отмечают в ведомстве.

Как отмечает замдиректора группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Александра Винокурова, значительная часть многоквартирных домов в России относится к старому жилому фонду, причем около 85% не имеют присвоенного класса энергоэффективности, а примерно 7% имеют класс D и ниже. Реализация программы повышения энергэффективности жилого фонда позволит снизить расходы граждан на электроэнергию, уменьшить нагрузку на сети , продлить срок службы зданий и сократить выбросы парниковых газов.