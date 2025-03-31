Закредитованность населения упала рекордно за десять лет

31 марта. FINMARKET.RU - Закредитованность населения упала рекордно за десять летЭто следует из данных ЦБ, которые проанализировали « Известия ». Общий объем заимствований россиян снижается уже третий месяц подряд — к марту он просел на 390 млрд. В последние годы этот показатель стабильно увеличивался — в середине 2023-го рост доходил почти до триллиона в месяц.

В последний раз закредитованность россиян снижалась в апреле и мае 2022-го, после начала СВО. Тогда ЦБ резко поднял ключевую до 17%, это сократило спрос на заемные средства. Однако тогда общий объем ссуд населения упал только на 271 млрд. Один раз показатель также снизился в ковидный 2020-й.

Снижение выдач потребительских кредитов во многом связано с мерами ЦБ. Одна из них — это прямое ограничение на предоставление ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой, рассказал руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

Снижение уровня закредитованности населения можно назвать положительной тенденцией, потому что уменьшаются и риски банкротств домохозяйств, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В то же время основной минус заключается в том, что этот тренд вызван не досрочным погашением займов из-за опережающих темпов роста реальных доходов населения, а недоступностью ссуд для граждан.

Кроме того, падение потребительского и ипотечного кредитования сдерживает внутренний спрос и экономический рост в стране, добавил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

И эксперт уверен, что риски высокой закредитованности населения сохраняются: у многих граждан уже есть ссуды, взятые в период низких ставок. Из-за высокой ключевой банки менее охотно реструктуризируют долги, а это может привести к росту просрочек.

По итогам 2024-го средний долг на одного экономически активного россиянина перед банками составлял 459 тыс. рублей. При этом его соотношение к годовой заработной плате составило немногим более 50%, подсчитал Владимир Чернов. По его словам, это уже говорит о высокой долговой нагрузке граждан.

Пока ставки остаются на высоком уровне, совокупный кредитный портфель будет сокращаться, считает Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. Темпы погашений будут опережать новые выдачи, пояснил он.