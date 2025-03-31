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31 марта 2025 года 09:48
Закредитованность населения упала рекордно за десять лет
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Петр Ковалев/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - Закредитованность населения упала рекордно за десять летЭто следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Общий объем заимствований россиян снижается уже третий месяц подряд — к марту он просел на 390 млрд. В последние годы этот показатель стабильно увеличивался — в середине 2023-го рост доходил почти до триллиона в месяц. В последний раз закредитованность россиян снижалась в апреле и мае 2022-го, после начала СВО. Тогда ЦБ резко поднял ключевую до 17%, это сократило спрос на заемные средства. Однако тогда общий объем ссуд населения упал только на 271 млрд. Один раз показатель также снизился в ковидный 2020-й. Снижение выдач потребительских кредитов во многом связано с мерами ЦБ. Одна из них — это прямое ограничение на предоставление ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой, рассказал руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Снижение уровня закредитованности населения можно назвать положительной тенденцией, потому что уменьшаются и риски банкротств домохозяйств, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В то же время основной минус заключается в том, что этот тренд вызван не досрочным погашением займов из-за опережающих темпов роста реальных доходов населения, а недоступностью ссуд для граждан. Кроме того, падение потребительского и ипотечного кредитования сдерживает внутренний спрос и экономический рост в стране, добавил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. И эксперт уверен, что риски высокой закредитованности населения сохраняются: у многих граждан уже есть ссуды, взятые в период низких ставок. Из-за высокой ключевой банки менее охотно реструктуризируют долги, а это может привести к росту просрочек. По итогам 2024-го средний долг на одного экономически активного россиянина перед банками составлял 459 тыс. рублей. При этом его соотношение к годовой заработной плате составило немногим более 50%, подсчитал Владимир Чернов. По его словам, это уже говорит о высокой долговой нагрузке граждан. Пока ставки остаются на высоком уровне, совокупный кредитный портфель будет сокращаться, считает Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. Темпы погашений будут опережать новые выдачи, пояснил он.
Опубликовано Финмаркет
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