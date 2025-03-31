Крупные частные инвесторы тестируют криптоактивы

31 марта. FINMARKET.RU - Состоятельные клиенты крупных банков начали получать предложения о совершении операций с цифровыми валютами, пишет "Коммерсант", ссылающийся на свои источники.

Речь идет о трансграничных переводах, депозитах и вложениях в инвестфонды. Такие операции не запрещены, отмечают юристы, но в банках отрицают предоставление подобных услуг. Многие банки активно практикуют помощь состоятельным клиентам в организации обмена криптовалют, как правило, через лояльного посредника, который имеет криптолицензию в одной из неподалеку расположенных стран, говорит исследователь гранта Российского научного фонда по цифровым расчетным инструментам Михаил Успенский.

"При этом на сайтах банков оферты о таких услугах нет не только потому, что на рекламу криптовалюты вналожен полный запрет, но и в свете позиции регулятора", - подчеркнул господин Успенский.

Между тем интерес к операциям с криптовалютами растет среди частных лиц и малого бизнеса, отмечает основатель BitOK Дмитрий Мачихин, так что "потенциал в долгосрочной перспективе существует".