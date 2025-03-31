.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Крупные частные инвесторы тестируют криптоактивы
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

31 марта 2025 года 09:14

Крупные частные инвесторы тестируют криптоактивы

 0  
Zuma/ТАСС
Zuma/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - Состоятельные клиенты крупных банков начали получать предложения о совершении операций с цифровыми валютами, пишет "Коммерсант", ссылающийся на свои источники.

Речь идет о трансграничных переводах, депозитах и вложениях в инвестфонды. Такие операции не запрещены, отмечают юристы, но в банках отрицают предоставление подобных услуг. Многие банки активно практикуют помощь состоятельным клиентам в организации обмена криптовалют, как правило, через лояльного посредника, который имеет криптолицензию в одной из неподалеку расположенных стран, говорит исследователь гранта Российского научного фонда по цифровым расчетным инструментам Михаил Успенский.

"При этом на сайтах банков оферты о таких услугах нет не только потому, что на рекламу криптовалюты в РФ наложен полный запрет, но и в свете позиции регулятора", - подчеркнул господин Успенский.

Между тем интерес к операциям с криптовалютами растет среди частных лиц и малого бизнеса, отмечает основатель BitOK Дмитрий Мачихин, так что "потенциал в долгосрочной перспективе существует".


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  криптоактивы,  инвесторы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.