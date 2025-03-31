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31 марта 2025 года 08:25
В России рухнули продажи смартфонов
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Артем Геодакян/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - Продажи смартфонов в РФ в 1-м квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рухнули более чем на 20%, рассказали опрошенные «Известиями» продавцы техники и эксперты. Это самое крупное снижение в истории российского телефонного рынка, если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники фактически прекратились на полтора месяца, утверждают они. Реализация в штуках сократилась на 26% и на 25% в деньгах — до 5,5 млн устройств на сумму 139 млрд рублей, отметил источник, близкий к одной из федеральных розничных сетей. По данным собеседника в другой розничной сети, цифры немного меньше — по предварительным данным, за тот же период продажи смартфонов на рынке России снизились на 19% в денежном и на 21% в количественном выражении. Падают продажи и других гаджетов. В качестве причины собеседники «Известий» называют волатильность курса рубля, а также высокую ключевую ставку ЦБ, в силу которой гражданам стало выгоднее вкладывать деньги на депозиты, а не в покупку гаджетов. Но главное — из-за ажиотажного спроса на смартфоны в 2023–2024 годах желающих купить новый гаджет стало меньше.
Опубликовано Финмаркет
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