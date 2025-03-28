28 марта. FINMARKET.RU - Минцифры разработало механизм выплат сборов за интернет-рекламу, а также порядок контроля процесса. Последний будет осуществлять Роскомнадзор: служба будет следить за своевременностью и полнотой выплат, пишет "Коммерсант" . Участники рынка должны будут перечислять их не позднее 5-го числа третьего месяца после окончания квартала. В рекламных агентствах настаивают на доработке инициативы: сейчас она ставит в неравные условия рекламу и иные формы продвижения, поскольку нет четкого определения.

В документе не прописан четкий механизм разрешения споров в случае, если плательщик не согласен с расчетом Роскомнадзора, говорит основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. Есть и риски двойного налогообложения в сложных рекламных цепочках, что может создать дополнительные трудности для бизнеса, считает она. "Система ставит в неравные условия рекламу и иные формы продвижения, например оформление карточек на маркетплейсах, плату за размещения объявлений", - отметил директор юридического департамента "Европейской медиагруппы" Дмитрий Григорьев. "С экономической точки зрения это идентичные услуги, поскольку- это частный случай продвижения, но они почему-то не входят в сбор", - добавил он.