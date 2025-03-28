Дорогое жилье в городе увеличило спрос на частные дома

28 марта. FINMARKET.RU -за городом стоит в среднем в два раза дешевле квартиры в мегаполисе. К такому выводу пришли аналитики "Яндекс Недвижимости", исследовав динамику рынков загородной недвижимости и городов-миллионников, пишет "Российская газета"

Медианная цена "квадрата" частного дома за городом составляет сегодня 77 тысяч рублей, а в новостройке мегаполиса - 158 тысяч.

Убедительный факторжилья, а также дорогая ипотека заставили покупателей обратить внимание на частные сельские дома.

Одна из причин повышенного интереса к малоэтажкам - неподъемные цены на городские квартиры и дорогущие кредиты. Процентные ставки за последний год поднялись многократно, а средние доходы омичей - только на 14,5%. По данным статистики, на 1 марта 2025 года зарплата в Омске составляла 63 тысячи рублей.

Стоимость частных домов, конечно, тоже растет как на дрожжах, но в среднем дом обходится новоселам почти вдвое дешевле аналогичных по площади квартир.

Еще одна причина, по которой омичи смотрят в сторону домов в деревне, это то, что в регионе развивается коммунальная инфраструктура. В последние два-три года газ и чистую воду на льготных условиях коммунальщики активно подтягивают и к дачным поселкам. И жители стараются не упустить возможность подключиться к сетям.

По мнению экспертов, в ближайшие годы этот тренд будет только усиливаться.