.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 марта 2025 года 10:12
Дорогое жилье в городе увеличило спрос на частные дома
|0
Иван Высочинский/ТАСС
28 марта. FINMARKET.RU - Жилье за городом стоит в среднем в два раза дешевле квартиры в мегаполисе. К такому выводу пришли аналитики "Яндекс Недвижимости", исследовав динамику рынков загородной недвижимости и городов-миллионников, пишет "Российская газета". Медианная цена "квадрата" частного дома за городом составляет сегодня 77 тысяч рублей, а в новостройке мегаполиса - 158 тысяч. Убедительный фактор цены жилья, а также дорогая ипотека заставили покупателей обратить внимание на частные сельские дома. Одна из причин повышенного интереса к малоэтажкам - неподъемные цены на городские квартиры и дорогущие кредиты. Процентные ставки за последний год поднялись многократно, а средние доходы омичей - только на 14,5%. По данным статистики, на 1 марта 2025 года зарплата в Омске составляла 63 тысячи рублей. Стоимость частных домов, конечно, тоже растет как на дрожжах, но в среднем дом обходится новоселам почти вдвое дешевле аналогичных по площади квартир. Еще одна причина, по которой омичи смотрят в сторону домов в деревне, это то, что в регионе развивается коммунальная инфраструктура. В последние два-три года газ и чистую воду на льготных условиях коммунальщики активно подтягивают и к дачным поселкам. И жители стараются не упустить возможность подключиться к сетям. По мнению экспертов, в ближайшие годы этот тренд будет только усиливаться.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.