В РФ растет спрос на мясные консервы

28 марта. FINMARKET.RU - Натуральные продажи мясных консервов в России с марта 2024 по февраль 2025 года выросли на 18,5% к предыдущим 12 месяцам, денежные — на 25%, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Годом ранее эта категория, напротив, показывала снижение, пишет "Коммерсант" . Тогда натуральные продажи мясных консервов сократились на 0,9%. Рост консервов из мяса наиболее выраженный в сегменте. Например, натуральные продажи консервированных грибов и овощей в рассоле за 12 месяцев выросли на 11,3%, в собственном соку — на 2%, отмечают в «Нильсен».

Скачок спроса на рынке мясных консервов произошел на фоне падения продаж рыбных. Согласно данным компании «Нильсен», за год они потеряли в рознице 4,8% в натуральном выражении. Часть потребителей может переориентироваться с рыбных консервов на мясные, не исключает собеседник газеты на рынке. Но темпы роста рынка могут замедлиться из-за начавшейся конкуренции с кулинарией.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), производство рыбных консервов в России за пять лет сократилось на 6%, до 199,6 тыс. тонн, по итогам 2024 года.