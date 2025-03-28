Реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%

28 марта. FINMARKET.RU - Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) к концу марта приблизился к 40%. Это следует из данных с сайтов банков, которые изучили "Известия" . В среднем у топ-15 игроков рынка он подскочил на 2,5 п.п. за две недели. Это объясняется резким ужесточением политики по отношению к высокорискованным клиентам у ряда финансовых организаций.

ПСК включает в себя все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования. Помимоэто, как правило, еще и стоимость страховок и комиссий - за обслуживание, ведение счетов заемщика, выпуск карт, другие дополнительные услуги.

За период с 10 по 27 марта реальные ставки по потребительским ссудам у крупнейших банков достигли 39,6%. При этом верхняя граница ПСК в среднем почти достигла 50%, а у отдельных игроков ушла к 60-76%.

Сразу три крупных игрока резко подняли максимальную стоимость ссуд (сразу на 20-30 п.п.) - это ВТБ, Альфа-банк и МКБ, следует из данных с сайтов этих организаций. Это значит, что менее надежным клиентам кредитование обойдется еще дороже, ведь с помощью высоких ставок кредитные организации страхуются от возможных рисков.

Однако те же самые игроки опустили нижний порог ПСК в среднем на 2 п.п., сделав свои продукты лишь немного доступнее для надежных клиентов, выяснили "Известия".

Это значит, что политика финансовых организаций в отношении рискованных заемщиков ужесточается всё сильнее. Получить дешевую ссуду может только идеальный клиент, а обычному человеку они будут просто недоступны. Однако уже с начала апреля должны заработать требования к предельному уровню ПСК, а уже во второй половине года ставки могут пойти вниз вместе с ключевой, полагают эксперты.