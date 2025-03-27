На развитие передовых инженерных школ выделят 4 млрд руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Вподвели итоги грантового конкурса и распределилина 2025 год между вузами-участниками проекта "Передовые инженерные школы" (ПИШ). Двадцать вузов получат в общей сложности федеральное финансирование в размере 4,1 млрд руб. Так, 5 вузов получат по 311,8 млн руб., 10 вузов - по 210,1 млн руб. и еще 5 вузов - по 88,1 млн руб., пишет "Коммерсант"

направлены на подготовку специалистов для высокопроизводительных секторов экономики, ориентированных на экспорт. Отобранные по конкурсу вузы совместно с компаниями из реального сектора создают в вузах площадки для совместных разработок и обучения студентов. Каждая ПИШ работает по научно-технологическим направлениям, которые соответствуют профилю компаний-партнеров. Школы финансируют за счет федеральных грантов, но на условиях софинансирования от бизнеса.

По данным Минобрнауки, в 2024 году в ПИШ обучались более 6 тыс. студентов. Еще 13,5 тыс. инженеров прошли в ПИШ программы повышения квалификации, а более 1,5 тыс. обучающихся - практики и стажировки. Сейчас действует 50 ПИШ в 23-х регионах. К 2030 г.у по поручению президента количество ПИШ должно удвоиться. Объем софинансирования ПИШ со стороны партнеров за время их существования составил 42 млрд руб.