Малый бизнес не получает льготных кредитов больше 8 месяцев

27 марта. FINMARKET.RU - Малый бизнес пока не дождался льготных кредитов от государства. В 2025 году власти решили перезапустить программу поддержки. Минэк планировал это сделать до 5 марта - к этому моменту он обещал отобрать кредитные организации, которые будут выдавать льготные ссуды.

До этого 6 лет в России действовала широкаяподдержки, по которой МСП из практически любой сферы могли получить кредит по ставке "ключевая минус 8,75 п. п. для малых и 7,75 п. п. - для средних предприятий". Однако в последний раз лимиты по ней исчерпались еще летом 2024 г. И после о новых власти не объявляли. Уже больше 8 месяцев компании не получают таких льготных ссуд, пишут "Известия"

Новая мера поддержки может начать действовать после 5 апреля, рассказал "Известиям" источник, знакомый с обсуждением. В пресс-службе Минэка точную дату не называют.

При этом новую льготную программу намерены сильно сократить. Механизм распространится лишь на несколько областей - обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, а также на информационные технологии и научно-техническую сферу. По обновленной программе компании смогут получить кредит по ставке на 3,5 п. п. ниже ключевой - сейчас это получается 17,5%. Также сократится и объем поддержки - до 100 млрд рублей ежегодно, говорила в интервью "Известиям" замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

То есть власти постепенно уменьшают льготную поддержку бизнеса, делая ее более адресной. Как рассказал "Известиям" гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, бизнес-объединение тоже сконцентрировалось на компаниях из сферы технологий, туризма, научно-технической деятельности и производств.

Как сказал Исаевич, до 2030 года продолжают выдавать "зонтичные" поручительства. То есть, если субъекту МСП не хватает имущества для залога во время кредитования, государство может взять на себя часть риска и выступить фактическим поручителем. Но эта мера действует лишь в двух отраслях (легкой промышленности и гостиничном деле) и только в некоторых регионах.

По рыночным ссудам для МСП ставки доходят до 30%. Лишь 7% небольших предприятий готовы взять ссуду в банке под 20% и выше, говорится в исследовании ПСБ и "Опоры России", которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index). Его использует ЦБ, когда принимает решение по ключевой ставке.

Каждая пятая компания назвала предельной ставкой 6-10%. Еще 20% респондентов готовы взять кредит под 15-20%. Наиболее чувствительными к изменению экономической среды оказались микробизнес и торговля, говорится в исследовании.

Инвестиционная активность МСП начала снижаться - в этом году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие. И сейчас власти ищут способы мотивировать предприятия инвестировать в развитие. Они обеспокоились, что бизнес держит деньги на депозитах, вместо того чтобы вкладывать их в экономику.