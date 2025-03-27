В РФ в предбанкротном состоянии находится 27 угольных предприятий

27 марта. FINMARKET.RU - Из-за кризисной ситуации в угольной отрасли в предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн т в год. Об этом говорится в материалах, подготовленных в рамках разработки антикризисной программы угольной промышленности, пишут "Ведомости" .Еще у 62-х предприятий с общей добычей 126 млн т в год, как следует из оценок министерства, убыток "выше среднеотраслевого".

Добыча угля в стране в 2024 г., по данным Минэнерго, составила 438,6 млн т (-0,2% к 2023 г.). Исходя из этого на гранинаходятся, обеспечивающие около 9% добычи, в зоне риска - еще 29%.

Как следует из материалов Минэнерго, доля убыточных угольных компаний по итогам 2024 г. составила 50%. Так, непростая ситуация складывается в Кемеровской области (Кузбассе) - основном угледобывающем регионе страны, а также в Хакасии. В Кузбассе доля убыточных угольных компаний в прошлом году достигла 57,3% против 34,8% годом ранее, в Хакасии - 50% (в 2023 г. их не было). В Кузбассе доходы угольных компаний в 2024 г. снизились втрое до 84,9 млрд руб., в Хакасии - в 12 раз до 1,4 млрд руб., что привело к остановке работы предприятий (девяти в Кузбассе и двух в Хакасии).

Источник "Ведомостей" в одной из крупных угольных компаний говорит, что в Кузбассе и Хакасии многие предприятия снижают производственные планы и "консервируют отдельные участки производства".

Ключевой задачей поддержки отрасли министерство видит сохранение экспортных объемов и вывоз в восточном направлении "не ниже" прошлогоднего уровня. Также предлагается принять ряд мер для улучшения экономики поставок за рубеж. Ключевые из них - мораторий на повышение тарифов РЖД до конца 2025 г., отмена монополией 10-процентой индексации тарифа за порожний пробег вагонов, скидка 12,8% при перевозках на запад и субсидирование этого направления.

Минэнерго также предлагает широкий круг финансовых мер для стабилизации ситуации в отрасли - от предоставления льготных займов до отсрочки по уплате налогов, кредитов и взносов в ФСС. Ключевые финансовые меры включают три направления: возмещение недополученных доходов по кредитам в размере 1/3 ключевой ставки, пополнение оборотных средств под 10% годовых и компенсацию процентов по инвесткредитам (лизингу) на уровне 2/3 ключевой ставки.

Общий объем по всем направлениям поддержки на 2025 г., включая бюджетные и внебюджетные, Минэнерго оценивает в 178 млрд руб.

При отсутствии господдержки добыча угля в стране в 2025 г., согласно оценкам Минэнерго, может снизиться на 9% к 2024 г. до 399,6 млн т, а экспорт - просесть на 15% до 166,5 млн т. В 2024 г. экспорт угля из России, по данным Минэнерго, упал на 8% к показателю предыдущего года до 195,9 млн т.