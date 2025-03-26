Предложена новая методика оценки доходного неравенства в России

26 марта. FINMARKET.RU - Экономисты ВШЭ предложили новую методику оценки доходного неравенства в России - в ее основе могут быть данные Росстата, скорректированные для богатой части общества исходя из обезличенных сведений налоговых деклараций граждан, которые аккумулирует ФНС. Эксперты проанализировали информацию налоговой службы о средних доходах физлиц по однопроцентным группам - данные впервые были предоставлены специалистами ФНС по запросу НИУ ВШЭ, пишут "Ведомости" .. Выводы экспертов изложены в журнале "Вопросы экономики" в статье "Оценка доходного неравенства населения России".

Сочетание подходов позволяет получить более точные показатели неравенства в России, отмечают авторы. Расслоение является важной характеристикой общества - надежность его оценок влияет на адекватность экономической политики и корректность мониторинга реализованных решений в области социальной защиты и ликвидации бедности, говорится в статье.

Доля богатых россиян, если судить по декларациям, оказалась вдвое больше, чем считает Росстат (1,6% против 0,8%). Доля населения с доходами свыше 100 тыс. руб., но меньше 150 тыс. руб. в результате нового подхода снижается с 2,3% до 1,8%. Неизменной осталась группа населения, которая имела доходы до 40 тыс. руб. (66,7%) и от 80 тыс. до 100 тыс. руб. (3,5%). Корректировка по остальным группам практически не повлияла на результат - доля с доходами 40-60 тыс. руб. снизилась только на 0,1 п. п. - до 18,7%, с доходами 60-80 тыс.руб. уменьшилась на 0,2 п. п.- до 7,8%.

Как поясняют авторы, доля населения со среднедушевыми доходами до 40 тыс. руб. не меняется после корректировки с учетом деклараций ФНС. А вот физлица, которые раньше находились в группе с заработком от 100 тыс. руб., по новой методике могут оказаться в топ-группе с доходами выше 150 тыс. руб.

Согласно оценке экспертов, неравенство в России оказалось несколько выше, чем показывает Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН), которое проводит Росстат. Корректировка с учетом данных ФНС приводит к тому, что индексы пересматриваются в сторону увеличения, хотя и не так значительно.

Коэффициент фондов (отражает соотношение между средними уровнями денежных поступлений 10% населения с самыми высокими и 10% населения с самыми низкими доходами) был увеличен с 9,1 до 9,9 пункта. Другой индикатор неравенства - коэффициент Джини - также вырос после корректировки с 0,348 до 0,363 п. Он отражает степень расслоения общества (чем он ближе к единице, тем больше расслоение между наиболее богатыми и наиболее бедными группами населения). Данные приводятся за 2022 г.

В 2024 г. коэффициент Джини вырос до 0,408 с 0,405 в 2023 г., следует из данных Росстата. За прошлый год также увеличился коэффициент фондов до 15,1 против 14,8 раза год назад.