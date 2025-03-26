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26 марта 2025 года 09:21
Производители электроники предлагают ограничить параллельный импорт
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Михаил Метцель/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Производители электроники предлагают ограничить параллельный импорт иностранных брендов в потребительском сегменте, предоставить льготные кредиты для ритейлеров на закупку российских устройств, а также ввести дополнительный утильсбор. Участники рынка считают, что сейчас российские мощности действительно недозагружены, однако запрет параллельного импорта приведет к росту цен и сокращению ассортимента, пишет "Коммерсант". Участники рынка ритейла оценивают инициативу АНО ВТ позитивно только со стороны субсидирования в виде льготных кредитов и кешбэков. Так, по словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят "Ситилинк", "М.Видео-Эльдорадо", DNS и др.) Антона Гуськова, организация выступает против запретительных мер в потребительском сегменте в виде запрета параллельного импорта и дополнительного утильсбора. "Подобные идеи могут привести к росту стоимости и ухудшению качества продукции и сужению ассортимента для граждан, а также к росту нелегального сегмента", - утверждает он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, электроника, производители, импорт
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