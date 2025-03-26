Девелоперам запретят умалчивать о платных услугах в договорах

26 марта. FINMARKET.RU - Национальный союз защиты прав потребителей направил в правительство предложение создать в России единый типовой договор, которыйбудут использовать при продаже квартир в новостройках. Первый год его можно использовать как рекомендательный для всех компаний, а затем перевести в разряд обязательных, легализовав с помощью необходимых законов. Об этом говорится в письме организации в правительство, с которым ознакомились "Известия" . В кабмине изданию сказали, что получили документ и направили его в Минстрой, а в ведомстве уточнили, что уже рассматривают его.

В обращении союза отмечается, что сейчас девелоперские компании дают агрессивную рекламу, в которой часто умалчивают о многих существенных обстоятельствах, которые значимо влияют на реальную, то есть конечную, стоимость жилья. Строители в одностороннем порядке меняют начальные условия договора долевого участия уже после его заключения: базовая цена фактически вырастает уже после того, как квартира готова к передаче.

Это происходит за счет того, что девелоперы предлагают услуги, о которых ранее не было известно, но без них покупатель не может обойтись, рассказал глава союза Павел Шапкин. Например, квартира увеличивается по метражу, а заплатить за лишние метры нужно по рыночной цене, либо выясняется, что отдельных денег стоит озеленение территории, а также строительство детских площадок, парковка около дома, содержание подъезда, вплоть до возведения в квартире необходимых коммуникаций. То есть речь идет об изменении существенных условий, подчеркнул эксперт. Сейчас это возможно: компании составляют филигранные с юридической точки зрения документы, которые учитывают разные лазейки для компаний, добавил он.

Поэтому в типовом договоре следует зафиксировать базовые вещи, а также перечислить все услуги, которые входят и не входят в стоимость квартиры, чтобы покупатель четко понимал, перечень каких услуг он уже оплатил. Это, например, точная цена недвижимости, стоимость квадратного метра на фиксированный момент, перечисление того, что входит в договор, например инфраструктура, и другие условия.