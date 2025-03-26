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26 марта 2025 года 08:17
Инфляция в РФ в 1-м квартале складывается ниже прогнозов ЦБ
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EPA/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Инфляция в РФ в 1-м квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март, сообщил вчера журналистам в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Первый квартал в части общего индекса потребительских цен действительно складывается несколько ниже февральского прогноза. В какой мере это связано с динамикой устойчивой составляющей инфляции, а в какой с разными временными факторами, мы сможем судить только после того, как выйдет полная статистика по инфляции за март", - заявил Заботкин. Банк России к следующему прогнозному раунду (опорному заседанию совета директоров по ставке 25 апреля) оценит складывающиеся тенденции в инфляции и факторы, влияющие на ее прогноз. "До следующего обновления прогноза еще целый месяц. Он будет уточнен с учетом всей той информации и фактически складывающейся динамики, которая будет иметь место на 25 апреля", - сказал зампред, отвечая на вопрос, может ли укрепление рубля привести к понижению прогноза по инфляции на 2025 год. Ранее, выступая в Госдуме, Заботкин отметил, что текущая инфляция в РФ в годовом выражении с очисткой от сезонности в марте будет на уровне февраля или даже ниже (менее 8%). ЦБ в феврале повысил прогноз по годовой инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5,0%. По итогам заседания совета директоров в марте регулятор сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 7-8%. Банк России ранее ожидал ускорения годовой инфляции в РФ по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года. Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
Опубликовано Финмаркет
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