Биометрическая авторизация на маркетплейсах будет добровольной

25 марта. FINMARKET.RU - Из законопроекта Минцифры о создании единой государственной информационной системы (ГИС) по противодействию кибермошенничеству ("антифрод-пакет"), подготовленного ко второму чтению в Госдуме, убрали обязательную интеграцию маркетплейсов с единой биометрической системой (ЕБС) для идентификации продавцов и покупателей с помощью биометрии. В тексте законопроекта также теперь отсутствует требование обязательной аутентификации продавцов маркетплейсов через "Госуслуги", пишут "Ведомости".

При подготовке поправок в законопроект по борьбе с кибермошенничеством ко второму чтению были учтены предложения цифровых платформ о смягчении требований по идентификации пользователей, прокомментировал представитель Минцифры.

"Каждая мера законопроекта направлена на создание многоуровневой системы, которая даст гражданам инструменты для самозащиты и значительно усложнит реализацию мошеннических схем. Мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес", – отметил "Ведомостям" вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Представитель аппарата вице-премьера пояснил, чтои онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников. "Специальным визуальным индикатором будут помечаться профили продавцов, прошедших верификацию через портал "Госуслуг". Таким образом, покупатели получат простой инструмент для оценки надежности продавца, что значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках", – добавили в аппарате.

Изменениями предлагается закрепить за маркетплейсами только право обеспечить пользователям возможность прохождения идентификации по биометрии как второго фактора защиты. Решение об аутентификации через биометрию и интеграции с ЕБС остается за маркетплейсами, следует из текста изменений, внесенных в законопроект. Ранее маркетплейсы предлагалось обязать подключаться к ЕБС.

Для продавцов аутентификация через "Госуслуги" также перестанет быть обязательной, следует из изменений. За маркетплейсом сохраняется только обязанность предоставить необходимые технические условия для аутентификации, если продавец сам изъявит такое желание.