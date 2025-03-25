В России не растет частная инвестактивность

25 марта. FINMARKET.RU - Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) фиксируют заметное ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал в экономике России (квартал к кварталу с учетом сезонности) с 0,3% во втором и третьем кварталах 2024 года до 1,2% в четвертом. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на обзор макроэкономических тенденций, подготовленном ЦМАКП.

В центре считают, что такое ускорение вызвано неравномерностью учета. "Речь, скорее всего, идет о выходящем за пределы сезонной нормы объеме сдачи в эксплуатацию крупных строительных объектов в самом конце года",— поясняют в ЦМАКП.

Вместе с этим не растет частная, заключают аналитики. "В дальнейшем следует ожидать отрицательной коррекции инвестиционного индекса (в условиях беспрецедентно высокой ключевой ставки Банка России)",— считают в ЦМАКП.