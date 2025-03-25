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25 марта 2025 года 09:22
В России не растет частная инвестактивность
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DPA/ТАСС
25 марта. FINMARKET.RU - Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) фиксируют заметное ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал в экономике России (квартал к кварталу с учетом сезонности) с 0,3% во втором и третьем кварталах 2024 года до 1,2% в четвертом. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на обзор макроэкономических тенденций, подготовленном ЦМАКП. В центре считают, что такое ускорение вызвано неравномерностью учета. "Речь, скорее всего, идет о выходящем за пределы сезонной нормы объеме сдачи в эксплуатацию крупных строительных объектов в самом конце года",— поясняют в ЦМАКП. Вместе с этим не растет частная инвестактивность, заключают аналитики. "В дальнейшем следует ожидать отрицательной коррекции инвестиционного индекса (в условиях беспрецедентно высокой ключевой ставки Банка России)",— считают в ЦМАКП.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, инвестактивность
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