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25 марта 2025 года 08:59

Рынок РФ зафиксировал минимум слияний и поглощений за 11 лет

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EPA/ТАСС
EPA/ТАСС
25 марта. FINMARKET.RU - Российский рынок слияний и поглощений (M&A) по итогам 2024 года показал худший результат по числу сделок с 2013 года, свидетельствуют данные консалтинговой компании Kept, на которые ссылается "Коммерсантъ".

Главная причина - сокращение числа сделок по выходу иностранцев из российских активов, вдвое по сравнению с 2023-м и втрое с 2022 годом. На минимуме были входящие и исходящие иностранные инвестиции: всего зафиксировано 11 сделок инвесторов из РФ за рубежом и три сделки иностранных компаний, покупавших российские активы.

На внутреннем рынке M&A активность была ограничена высокой стоимостью финансирования и большой разницей в оценках активов от покупателей и продавцов.

Сумма всех сделок на рынке M&A при снижении их общего количества выросла на 8% - до $42,2 млрд, при этом средний чек снизился - на 17% к 2023 году, до $167 млн. Причиной этого в Kept называют существенные расхождения в оценках цены активов у продавцов и покупателей при высокой стоимости заемного финансирования из-за роста ключевой ставки ЦБ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  M&A,  год

 
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